PROOVI KA Kaval nipp muudab pesuvahendi kordades tõhusamaks

Kas olete kunagi mõelnud, kui palju erinevaid puhastusvahendeid me kasutame? Ühega peseme nõusid, teisega küürime vanni ja kolmandaga puhastame pliiti. Eksperdid ütlevad, et kulutused erinevatele puhastusvahenditele on täiesti põhjendamatud, kui sul on kodus juba üks pesuvahend olemas. Viimasest saab nimelt valmistada veelgi tõhusama vahendi, mis saab hakkama ka kõige tõrksama mustuse ja plekiga, kirjutab tsn.ua.