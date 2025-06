KAS TEADSID? Miks tuleb küttesüsteemile surveproov teha

Pilt on illustreeriv.

Kütteperiood on läbi ja käes on parim aeg kontrollida hoonetes küttesüsteemide korrasolekut. Paljud kaugkütte kliendid kasutavad suve surveproovide tegemiseks ja vajalike hooldustööde läbiviimiseks, et külmade saabudes toimiks kütmine tõrgeteta.