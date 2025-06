Kes ütles, et tomateid saab kasvatada vaid aias? Korteriski saab korraliku saagi kätte

Paprika on veel üks suurepärane valik – ta vajab palju päikest ja järjepidevat kastmist. Saadaval on erinevaid sorte: nii magusaid kui ka teravaid. Neid kasvatades saab toidulauale mitmekesisust ja värvi.

Üllatusena võib kasvatada rõdul isegi kurke. Kuigi kurk on tuntud kui suur aiamaa taim, on olemas ka potikasvatuseks sobivaid madalakasvulisi sorte. Kurk armastab ronida, seega tasub rõdule paigutada toed või võrk. Nii hoiad ruumi kokku ja taimel on kuhu kasvada.

Klassikaliseks valikuks on loomulikult ürdid: basiilik, münt, pune, tüümian – kõik need kasvavad rõdul väga hästi.

Enne istutamist veendu, et potid oleksid piisavalt suured ja hea drenaažiga. Taimed, nagu tomatid ja paprikad, vajavad sügavat potti (vähemalt 30 cm), et nende juurestik saaks areneda.

«Sobiv muld on samuti oluline – kasuta köögiviljadele mõeldud istutusmulda, mis on toitainerikas ja kergelt happeline,» soovitab Vesta Paukštelo. Tänapäeval müüakse spetsiaalseid kotte, kuhu saab istiku otse sisse istutada. Väetamine on samuti vajalik – potis kasvavad taimed vajavad rohkem toitaineid kui need, mis kasvavad maapinnas.