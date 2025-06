OOTAMATU Õhku lennanud mahlapudel tekitas 2500-eurose kahju

«Lõhkenud mahlapudel on hea näide sellest, kuidas kahju võib tulla täiesti ootamatult ja isegi jaburalt. Tegemist oli kodus tehtud viinamarjamahlaga, mis oli jäänud lauale seisma. Klaasist 2-liitrises klaaspudelis läks käärimise tagajärjel surve nii suureks, et üks hetk see plahvatas. Plahvatus pidi olema päris tugev, sest klaasikillud tungisid köögi krohvitud seina sisse ja kahjustasid ka mööblit. Kahjuhüvitis selle juhtumi puhul oli 2500 eurot,» ütles If Kindlustuse varakindlustuse grupijuht Lauri Nõu.

Ta tõi esile, et kääritatud joogid tekitavad sageli kodukindlustusjuhtumeid. Näiteks on hüvitist makstud ka õlitatud parketile maha läinud veini tekitatud kahju eest ja köögi seina klaaspaneeli eest, millele lõi mõra sisse vahuveini pudelilt lennanud kork.

«Need on head näited, kuidas mõnikord ebatõenäolised riskid realiseeruvad. Ühtlasi annab see kinnitust, et ka mööbel, kodumasinad ja muu sarnane on mõistlik kindlustuskaitse alla lisada. Analoogsete kahjujuhtumite keskmine hüvitissumma jääb 1000-2000 euro vahemikku,» sõnas Nõu.

Veel ühe haruldase juhtumina viimasest ajast tõi ta välja 120-liitrise akvaariumi purunemise, mis põhjustas kahju mööblile, põrandale ja isegi alumisele korterile. Kahjusumma oli ligikaudu 1000 eurot.