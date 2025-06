VÄLDI NEID VIGU Kuidas saab korteriühistu renoveerimiseks laenu ja mida pank tegelikult vaatab?

Pärast lepingu sõlmimist läheb laenu väljamaksmiseks veel tarvis ehitusjärelevalve lepingut, allkirjastatud ehituslepingut ja korrektsete allkirjadega üleandmise-vastuvõtmise akte teostatud tööde kohta. Laen makstakse välja aktidele vastavate arvete alusel otse tööde teostajatele. Ettemaksed pole lubatud.

Levinumad vead, mida vältida

Ärilaenuhalduri sõnul on üheks veaks, mida korteriühistud sageli teevad, et töid alustatakse enne, kui laenuleping on allkirjastatud. «Sellisel juhul säilib risk, et mingil põhjusel jääb laen siiski saamata või selguvad asjaolud, mille tõttu muutuvad rahastamise tingimused,» selgitab Liiv võimalikke riske.

«Juhtub ka, et korteriühistud planeerivad toiminguteks kuluvaid aegu valesti. Üks viga on, et soodsamalt läbiajamiseks jäetakse mõni vajalik nüanss korrektse tähelepanuta, kasutatakse ebakvaliteetsemaid lahendusi, ei kaasata olulist eksperti või valitakse odavam, kuid ebausaldusväärne tööde teostaja,» loetleb Liiv. Tema sõnul on korteriühistute puhul väga oluline uurida valitud partnerite tausta, kuna seda pank ühistu eest ei tee.

Liivi sõnul on järjest rohkem ühistuid, kes võtavad ehituse protsessi juhtima tehnilise konsultandi või haldusettevõtte, kellel on juba eelnev kogemus nii pangaga kui ehitajatega suhtlemisel. Ühistu esindaja peab tema sõnul olema nõudlik ja on oluline pidevalt ehitustegevusel pilk peal hoida. Vajadusel tuleb julgelt nõuda tööde teostajalt kvaliteedi parandamist.