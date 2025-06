ETTEVAATUST Need 5 märki kuulutavad kodumasina eluea lõppu

Tihti tundub koduomanikule, et kodumasin lakkas ootamatult töötamast, kuid tegelikult andis ta vaikselt, ent järjepidevalt juba ammu oma plaanidest märku. Kas sina oskad lugeda märke, mis kuulutavad kodumasina eluea lõppu?

LG tehnikaekspert Heivo Pork selgitab, kuidas kodumasinate keelt mõista ning millal on aeg vana uue vastu vahetada.

Kõrvalekalded toimimises

Külmik, mis enam ei hoia toitu külmana või just muudab kogu toidu jäiseks. Mikrolaineahi, mis soojendab ebaühtlaselt. Pesumasin, mis ei jõua pesu ringi liigutada. Need igapäevased märgid võivad tunduda tühised või siis inimene lihtsalt harjub uue reaalsusega. Kuid igal kodumasinal on piiratud eluiga. Lisaks ebamugavusele on sellised kodumasinad lõpuks ka ohtlikud.

Kõrgemad elektriarved

Harjumused on samad, ent energiatarbimine on tõusnud? Süüdlane võib peituda vanas seadmes. Eriti suured elektriõgijad on üle 10 aasta vanused külmikud, kuivatid ja boilerid. Uued mudelid on sageli koguni 30–50% energiatõhusamad.

Veidrad hääled ja vibratsioon

Kui pesumasin hakkab tihti kohalt liikuma või liigselt värisema, külmik valjult häält tegema või nõudepesumasin veidralt krigisema, on see märk, et midagi on valesti. Aja jooksul kuluvad seadmete erinevad osad ning panevad masinad tavapärasest teistmoodi käituma. Kui müra muutub igapäevaseks, viitab see suure tõenäosusega kulumisele, mis varem või hiljem viib suurema rikkeni.

Pidevad remonditööd