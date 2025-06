See on kõige tervislikum asi, mida sa jaanipeol liha nosides teha saad

Igapäevaseks janu kustutamiseks on värske kraanivesi parim jook ning kõige tervislikum valik rasvase ja kaloririkka toidu kõrvale. Vett peaks tarbima rohkem kui kõiki teisi jooke, sealhulgas teed, kohvi, mahlasid ja limonaade.

Vee joomine annab hea enesetunde, aga vesi on inimesele ka eluliselt vajalik. Kuigi teadlased pole päris ühel meelel, kui palju vett inimene päevas vajab, on laialt levinud arvamus, et terve olemiseks ja enda hästi tundmiseks võiks iga päev juua 6-8 klaasi ehk 1,5-2 liitrit vett.

Põhja-Eestis on kraanivesi tänu paesele pinnasele kaltsiumi- ja magneesiumirikas – need mineraalained on organismi toimimiseks eluliselt tähtsad. Tallinna kraanivee laboritulemused näitavad, et kui tarbida igapäevaselt kaks liitrit vett, siis saab vee kaudu kätte 13 protsenti päevasest kaltsiumi, 5 protsenti magneesiumi ja 1 protsent naatriumi vajadusest. Lisaks annab joogivesi kehale vajalikku kaaliumi, mangaani, tsinki ja vaske, aga neid juba oluliselt väiksemas koguses. Joogiveest üksi ei piisa, et katta inimese organismi vajadust mineraalide järele. Mineraalainete omastamiseks on ülioluline ka toituda tasakaalustatult ja tervislikult.

Tervislike mineraalide saamiseks võiks kraanivesi olla aga igal peolaual. Kraaniveest võib valmistada efektse ja tervisliku joogikarahvini, lisades sellele hooajalisi marju, puuvilju, köögivilju ja ürte. Igaüks saab veele anda just endale meelepärase maitse ja välimuse.