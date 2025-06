Kärbsed vihkavad seda lõhna! Selle lihtsa nipiga ajad tüütud sumisejad aknast välja

Selle asemel, et kulutada raha keemilistele vahenditele, soovitab Nancy kasutada vaid paari koostisosa, mis sul ilmselt juba olemas. Nipp on lihtne, looduslik ja töötab tema sõnul suurepäraselt.

Kuidas kärbseid tõhusalt peletada?

«Kärbsed on lõhna suhtes väga tundlikud. Kui jätad toidu laokile või kui kodus on midagi halvaks läinud – näiteks biojäätmed, prügikast või riknev toit –, siis kärbsed leiavad selle kiiresti üles,» selgitas Nancy.

«Aga on kaks lõhna, mida nad absoluutselt ei talu: tsitrused ja nelk.»

Selleks, et neist lõhnadest maksimumi võtta, lõika sidrun pooleks ja torka kumbki pool täis terveid nelgiterasid. Seejärel aseta need aknalauale või ukse juurde – soovitatavalt väikestesse topsi või munakarbipesadesse, kus need püsivad hästi paigal.

Nancy hoiab üht sellist sidrunit isegi oma sahvris, et kaitsta toiduaineid.

«Mu jälgijad sotsiaalmeedias on öelnud, et nende abikaasad ei uskunud seda seni, kuni nägid, kuidas kärbes lendas tuppa, tegi kannapöörde ja kadus sama kiiresti!» rääkis ta. «Sidrunid kuivavad paari nädalaga, siis võib need välja vahetada.»

Tõhus ja meeldiv

Looduslikke puhastusvahendeid tootva ettevõtte Purdy and Figg eksperdid kinnitavad, et sidruni ja nelgi kombinatsioon on üks lihtsamaid ja tõhusamaid looduslikke kärbsepeletajaid. Lisaks tõrjefunktsioonile töötab see ka loodusliku ruumilõhnastajana, tuues tuppa värske ja puhta aroomi.

Oluline hoiatus: ära lase sidrunil hallitama minna! Muidu võib see nipp vastupidiseid tulemusi anda – hallitav puuvili meelitab ligi äädikakärbseid, kellele riknevad puuviljad meeldivad.