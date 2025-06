Ära istu palavas! Viga, mida paljud ventilaatorite kasutamisel teevad

Energiaekspert Les Roberts ettevõttest Bionic selgitas väljaandele Daily Mail, et ventilaatorit ei peaks suunama mitte enda poole, vaid hoopis aknast välja. «Kui avad vastasaknad või -uksed, võimaldab see õhul ruumis paremini liikuda,» selgitas Roberts.

Tema loogika on lihtne: kui ruumis on kaks vastastikku asuvat avatud akent, aitab ventilaator kuuma õhu toast välja lükata, samal ajal kui jahedam õhk saab teisest aknast sisse voolata.

Parima tulemuse saad kahe ventilaatoriga

Veel parema õhuvahetuse saavutamiseks soovitab Roberts panna teise ventilaatori teise akna juurde, sel korral suunatuna tuppa – nii tekib ruumi tugev õhuvool.

«Tegu on lihtsa nipiga, mis võib anda märgatava tulemuse, eriti öösiti, kui välistemperatuur langeb,» lisas ta.

Tema sõnul tuleks seda nippi kasutada varahommikul või hilisõhtul, kui väljas on kõige jahedam. Just siis on efekt kõige suurem.

TikTokis on see soovitus plahvatuslikult levima hakanud. Üks video, kus nipi toimimist demonstreeritakse, on kogunud üle kahe miljoni vaatamise.

«Kui ta ütles, et kui suunad ventilaatori avatud aknast välja, siis jahtub tuba kiiremini – ja tal oligi õigus,» seisab videos.

«Miks ma õpin TikTokist rohkem kui koolist?» imestas teine.