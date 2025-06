Muuda aasta kõige lühemad ööd ja pikemad päevad meeldejäävaks: lihtsad nipid mõnusaks õues olemiseks

IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere soovitab pidustuste korraldamiseks kasutada seda, mis on kodus juba olemas. Vaid mõne aksessuaari ja hubasust loova elemendi lisamisel võib saavutada mõjusa tulemuse. Ta julgustab katsetama ning toob välja põhimõtted, mis aitavad peoettevalmistusi lihtsamaks muuta.

Piknikule ilusate ja mugavate toidupakenditega

Meeldejääv piknik sõltub sellest, kui hästi on see korralduslikult läbi mõeldud. Oluline on nii käepärane toidu pakendamine, transport kui ka kaunis serveerimine. IKEA sisekujundaja nipp aitab muuta lihtsa suvise einestamise tõeliseks elamuseks.

Piknikule minnes paki toit karpidesse, millest saab mugavalt serveerida. Foto: IKEA

«Oluline pole ainult see, mida kaasa võtad, vaid ka see, kuidas seda teed. Puidust kaantega klaasist toidukarbid on suurepärane valik – need on transpordikindlad, lihtsasti puhastatavad ja piisavalt ilusad, et neist otse serveerida. Nende loomulik välimus sobib täiuslikult õuekeskkonda ja lisab stiilsust ilma liigse vaevata,» selgitab Mikvere.

Läbimõeldud pakendamine muudab pikniku korraldamise kõigile mõnusaks. Läbipaistvatest klaasanumatest saab toitu näha, mis muudab toidu serveerimise lihtsamaks. Taassuletavad kotid hoiavad toidu värskena, aitavad vältida lekkeid ja on samal ajal keskkonnasõbralikum valik kui ühekordsed pakendid.

«Toidu värskena hoidmiseks, eriti soojematel päevadel, on jahutuskotid hädavajalikud. Need on kerged, mugavalt kaasaskantavad ning aitavad joogid külmana ja suupisted värskena hoida,» lisab IKEA sisekujundaja.

Kaasaskantav söegrill on nutikas ja mugav lisand sinu suvevarustuses. Foto: Ikea