Hakkliha muutus halliks – kas seda tohib veel süüa?

Ilus roosa hakkliha seostub meie peas värskusega ehk tegemist on toiduga, mida tohib tarbida. Kui hakkliha on aga muutunud halliks, viskame selle reeglina minema. Kas see on ikka õige käitumine? Saksa lihatööstuse eksperdi sõnul ei tähenda hall värvus alati, et liha tuleks ära visata.