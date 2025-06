Pilt on illustreeriv.

Maasikad on üks suve lemmikviljadest – olgu siis koogi peal, jäätisega või lihtsalt niisama. Kuid nende suurim puudus on lühike säilivusaeg. Selleks, et marjad ei rikneks juba mõne päevaga, tasub neid õigesti säilitada.