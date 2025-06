Unusta herilased! Üks taim, mis teeb su aia nende jaoks talumatuks

Suvekuud võivad tigedaid herilasi kartvatele inimestele osutuda tõeliseks katsumuseks – just sel ajal on tiivulised tüütused kõige aktiivsemad. Herilasi ja vapsikuid võib kohata koduaias, terrassil või lausa akna taga. Kui leiad sumiseva pesa, tuleks appi kutsuda spetsialistid. Aga kui soovid lihtsalt ennetada, et need sissetungijad su rahu ei rikuks, on olemas üks lihtne ja looduslik lahendus.