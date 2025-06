Basiilik, mis ei suregi – üks nipp, mis muudab poeürdi püsivaks

Suvi on aeg, mil tuleb värsket basiilikut kahe suupoolega nosida. Kui sul on oma aed, kus see maitsev taim kasvab, oled õnnega koos, kuid kui sul oma aeda ei ole, peab basiilikut poest või turult ostma. Õigesti käitudes saab aga kitsukeses potis müüdavast basiilikust kaua rõõmu tunda. Järgmine kord, kui tood koju basiilikutaime, ära viska ülejääke minema – aseta need hoopis veeklaasi ja need võivad kesta palju kauem, kui arvata oskad.