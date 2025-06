MAAKLER SELGITAB Miks mõni kinnisvara müüb kiiresti ja teine mitte?

Kinnisvaraturul on täiesti tavaline, et mõned müügis olevad objektid leiavad uue omaniku kiiresti, samas kui mõnel teisel objektil kulub selleks oluliselt kauem aega. Miks see nii on? Üks peamisi põhjuseid on kindlasti hind, kuid see ei ole ainus faktor, mis mõjutab objekti müügikiirust.

Hind kui müügiprotsessi võtmetegur

Liiga kõrge hind on sageli peamine põhjus, miks objektid ei leia ostjat. Kui müügihind on turuhinnast märkimisväärselt kõrgem, siis võivad potentsiaalsed ostjad huvi kaotada või eelistada soodsamaid alternatiive. Ülehinnatud objektid võivad jääda portaalidesse seisma seni, kuni müüja on nõus hinda langetama või turutingimused muutuvad soodsamaks.

Samuti on oluline, et hind peegeldaks objekti tegelikku väärtust, asukohta, seisukorda ja turuolukorda. Kui hind on paigas, tõmbab see ligi rohkem huvilisi ja suurendab müügivõimalusi.

Turul on «šoppajad»

Praegune kinnisvaraturu olukord on toonud kaasa uue ostjakäitumise – nn šoppajad. Need on ostjad, kes külastavad väga paljusid objekte, koguvad infot ja võrdlevad pakkumisi, kuid sageli ei tee lõplikku ostuotsust. Selline käitumine võib müüja seisukohalt tunduda frustreeriv ja pikendada objekti müügiperioodi.

«Šoppajad» võivad tekitada turul kunstliku aktiivsuse, kuid tegelikult ei vii see kiire müügini. Selle tõttu on müüjatel ja maakleritel oluline osata eristada tõsiseid ostjaid ja suunata oma energia neile, kes on valmis ka tehingut tegema.

Teised müügikiirust mõjutavad tegurid