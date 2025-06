Korter suveks üürile? Vaata, millega pead arvestama!

«Ka ülemeelikus tujus suvitajad peavad aru saama, et tegemist on teiste inimeste koduga, kuhu päris kindlasti ei kuulu lärm ja maja sisekorrareeglite rikkumine,» rõhutab Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Tema sõnul seistakse korteriühistutes suviti silmitsi sarnaste probleemidega – ikka ajutiste üürnike lärmakad peod, prügiprobleemid ja vales kohas suitsetamine.

«Tubakaseadus keelab suitsetamise korterelamu ühises kasutuses olevates koridorides ja trepikodades, aga ka eluruumi üürnike ühises kasutuses olevates ruumides omaniku nõudmisel. Samuti kui korteriühistus on kokku lepitud, et suitsetamine on keelatud ka korterite akendel ning rõdudel, tuleb ka sellest kinni pidada,» rõhutab Urmas Mardi ja räägib, kuidas paljude kortermajade juurde on ühistu loonud suitsetajatele eraldi ala.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) järgi tuleb kaasomandis olevat elamut ja kinnistut kasutades hoiduda tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud. «Korteriomanik on kohustatud tagama, et tema perekonnaliikmed, ajutised elanikud ja korteriomandit kasutavad isikud järgivad samuti seaduses sätestatut. Ehk siis kõigil korteriomanikel ja nende korterit kasutavatel külalistel tuleb oma tegevustes kogu kinnistul käituda nii, et see naabreid ei häiriks,» selgitab EKÜLi õigusosakonna juhataja.

«Lisaks seadustele reguleerivad meie kõigi käitumist ka ühiselt kokku lepitud normid ja hea tava. Kui käitumisnormides on omavahel kokku lepitud, siis mõistlik inimene peab sellest kinni.»

Mardi soovitab korteriomanikel anda ajutistele elanikele põhjalik ülevaade maja sisekorra reeglitest. «Soovitav on kirjapandud reeglid korteris nähtavale kohale seada ja neile tähelepanu juhtida. Vajadusel olgu reeglid lausa mitmes keeles, peaasi, et kasutajal oleks selge, mida majas teha ei tohi, kuhu viia prügi ja kuidas on maja juures suitsetamine korraldatud,» soovitab ta.

Mardi sõnul peab iga korteriomanik hoolitsema ka selle eest, et korteriühistul oleks tema toimivad kontaktid. «Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt on korteriomanik kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või e-posti aadressi,» selgitab ta. Nii saab ühistu Mardi sõnul omanikuga ühendust, juhul kui korteri ajutiste kasutajatega peaks probleeme tekkima.