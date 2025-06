Musta kohvi või vähese suhkru ja küllastunud rasvade sisaldusega kohvi joomine on seotud väiksema enneaegse surma riskiga, selgub ajakirjas The Journal of Nutrition avaldatud uuringust. Kui aga kohv peaks sisaldama palju magusaineid või koort, väheneb või suisa kaob selle kasulik mõju tervisele.