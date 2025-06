JÄLK KFC sulges kõik Taani restoranid, kuna aastaid müüdi klientidele aegunud linnuliha

Skandaali paljastas Taani rahvusringhääling DR, mis avaldas dokumentaalfilmi hügieeninõuete rikkumisest. KFC reageeris süüdistustele kiiresti, teatades teisipäeva hilisõhtul, et on alustanud sisekontrolli ning tuvastanud rikkumised toiduohutusstandardites, mida rikkus nende kohalik frantsiisipartner. KFC kinnitas, et on nüüdseks frantsiisilepingu lõpetanud – sellega suletakse Taanis kõik 11 KFC restorani.