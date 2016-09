Lugeja kurdab: millal see tobe kodukujundustrend ometi kaob?

«Ma vabandan kohe alguses kõigi ees, keda mu seisukoht riivab, aga ma tahan arvamust avaldada. Mind on kohutavalt ära tüüdanud väga visalt püsiv kodukujundustrend: motiveerivad postrid ja mõtteterad,» kirjutab lugeja.

«Mis on saanud päris kunstist, millega oma kodu kaunistada? Mõistan, et motivatsioonipostritel võiks olla oma koht näiteks tudengi kodus, kel vaja siht pidevalt silme ees hoida, aga näen neid oma pealtnäha mõistlike täiskasvanud sõprade kodudes. Oleks siis veel eestikeelsed, enamik kamandavad ikka inglise keeles: «Keep calm&carry on!», «Live, laugh, love». Või kui leidubki midagi eestikeelset, on see kehv tõlge ingliskeelsest originaalist,» jätkab ta.

Lugeja kirjutab, et kui teiste kodus oleva puhul võiks ju veel silma kinni pigistada, siis viimastel aastatel puudutab see teda isiklikult, sest ta on nii sünnipäevaks kui jõuluks saanud sääraseid raamitud plakateid erinevate tema jaoks kulunud ütlemistega.

«Milles seisneb selle trendi fenomen või millal see ükskord lõppeb?» küsib ta.

Kas sinu meelest on neil postritel ja mõtteteradel õigustatult koht meie kodudes?

Milline sisekujundustrend sinu meelest juba ometi kord kodudest kaduda võiks? Kirjuta sellest kommentaarides, meie Facebooki lehel või aadressil kodu@postimees.ee

/ www.flickr.com