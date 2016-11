80ndate hirmutav sisekujundustrend on ilmselt tagasi tulemas

Kui 80ndatel takistas pööraste lääne sisekujundustrendide Eestisse imbumist raudne eesriie, siis enam seda muret pole: mis moes Põhjamaades ja kaugel ookeani taga, on trendikas ka meil. Seega, kuna USA sisekujundusajakirjad prognoosivad ühe, pehmelt öeldes, üsna küllusliku 80ndatest pärit trendi naasmist, on põhjust oodata, et varsti näeme seda ka Eestimaistest kodudes.

Tegemist on nimelt tohutult rikkaliku lillemustriga, mis katab kogu tuba: lillelised tapeedid, lillelised kardinad, lilleline mööbliriie, lilleline voodipesu. Tihti täiustavad seda kombinatsiooni veel erinevad satsid ja volangid.

Kuidas tundub, kas tegu on trendiga, mis võiks pigem ajalukku jääda, või sisustaksid endagi kodu täna hea meelega säärase moe järgi? Ehk see polegi nii hullumeelselt kirju?