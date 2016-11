4 põhjust, miks vanni ei tohiks dušinurga vastu välja vahetada

Vanni on lihtsam puhastada kui dušinurga klaase

Kui sul on lubjarikas vesi, jäävad dušiklaasidele inetud veeplekid ja nende vältimist tuleb klaasi pärast iga dušivõtmist kuivatada. Vanniga selliseid probleeme pole.

Pisikesed üleujutused

Kui plaanid avatud dušinurka, mida muust vannitoa põrandast serv ei eralda, võid kindel olla, et seisad silmitsi pisikeste üleujutustega. Ükskõik, kui hea äravool dušinurgas ka poleks, osa veest jõuab ikka sinna, kuhu see jõudma ei peaks, ja põrand näeb selle tulemusel kogu aeg halb välja või tuleb seda kogu aeg kuivatada.

Vann on mitmeotstarbeline

Kui elekter peaks ära minema või on mingil muul põhjusel vaja suurt kogust toitu jahedas hoida, saab vanni täita külma vee või jääga ja paljusid toiduaineid ja joogipoolist seal säilitada.

Ostjad eelistavad vanni

Kui tead, et sa oma praegusesse kodusse igaveseks ei jää, tasub mõelda sellelegi, et edasimüügi mõttes on vann alati parem kui dušinurk. Näiteks paljud lastega pered eelistavad vanni, sest lapsed armastavad seda.