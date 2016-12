10 eset, mis järgmisel aastal igas kodus olema peaks

Vaskdetailid

/ www.flickr.com

Vasest detailid, suured ja väiksemad, on 2017. aastal tõeliseks hitiks. Piisab mõnest serveerimiskausist, aga võib ka hoopis suurejoonelisemalt ette võtta.

Google Home

/ store.google.com

Seadeldis, mis on osaliselt isiklik assistent, osaliselt kõlar ja osaliselt koduvalvesüsteem, on tehnikahuviliste viimane ihaldusobjekt. Seade uueneb ja paraneb pidevalt.

Käsitöökeraamika

/ Arro Keraamika

Miks osta igavaid valgeid lauanõusid, kui maailmas tehakse nii ilusaid esemeid? Järgmine aasta on kindlasti käsitöökeraamika õitsenguaeg.

Mattmustad kodumasinad

/ LG

Külmikud, ahjud, pesumasinad - kõik olgu mustad ja tingimata matid. See on järgmine suur trend kodumasinamaailmas.

Rustikaalne diivanilaud

/ osta.ee

See trend hakkas sisse imbuma juba lõppeval aastal, kuid järgmisel jõuavad rustikaalsed diivanilauad massidesse.

Naturaalne voodipesu

/ www.flickr.com

Puuvillane, veel parem linane, lihtne, ühevärviline, tagasihoidlik voodipesu jätkab tõusuteel ja muutub üha menukamaks.

Kunst seina

/ www.flickr.com

Pildid, plakatid, kunstiteosed seintele, mida rohkem, seda uhkem!

Punutud korvid

/ www.flickr.com

Tundub nagu mullune lumi, aga käsitsi punutud korvid alles lähevad moodi. Järgmisel aastal näeme neid ilmselt peaaegu igas kodus diivani kõrval pleede hoidmas.

Tupsud-tupsud!

/ www.flickr.com

See on tõesti üsna uus trend. Dekoratiivpadjad, päevatekid ja kardina alumised servad, kõik saavad endale külge nunnud lapselikud tupsud!

Vanad nõud

/ www.flickr.com

Kui vanaema nõukaaegsed serviisid oled jaksanud veel alles hoida, siis 1. jaanuarist võid need kõik julgelt kapist välja tõsta: see on nende aasta! Ja just serviiside, mitte igasuguste vanade nõude.