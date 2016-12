Häiriv sisekujundusviga, mida võib näha väga paljudes kodudes

Tüüpiline viga, mida inimesed oma kodus teevad on see, et nad lükkavad mööbli vastu seina. Paljud teevad seda oma kodus ilmselt ruumi kokkuhoiu eesmärgil, kuid tegelikult peaks sellest pigem hoiduma, vahendab Popsugar.

Tipptasemel sisekujundajate sõnul ei tohiks seda teha sellepärast, sest see tekitab keset tuba veidralt palju tühja ruumi ning viib toa niimoodi tasakaalust välja. Lisaks sellele mõjuvat see liialt ametlikuna.

Tegelikult tuleks näiteks diivani ja seina vahele jätta kas või 20-30 cm tühja ruumi. Nii on toa üldmülje tunduvalt õhulisem ja hubasem.