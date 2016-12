Sisekujundustrend, mis on jõudnud juba vannitoast elutuppa

Alles hiljuti kirjutasime, kuidas viimasel ajal on hakanud vannitubades suurt populaarsust koguma üks industriaalse välimusega lahendus – aknaraame või tehaseuksi meenutav dušinurk/vahesein.

Tundub, et see trend on juba vannitubadest välja murdnud ja võtnud koha sisse ka teistes eluruumides nagu näiteks elu- või magamistoas.

Industriaalstiilis vahesein sobib väga hästi just Skandinaavia stiilis kodudesse, mis hetkel eriti populaarsed on. Ideaalne lahendus on see just stuudiokorterisse või lihtsalt avara planeeringuga elamisse, sest nii saab omavahel eraldada näiteks köögi elu- või magamistoast.