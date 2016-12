Lõppeva aasta menukaimate kodude edetabel pakub üllatusi

1. Tapa eramaja

/ KV.EE

Mõneti ootamatult napsab kinnisvarakuulutuste tabelis esikoha eramaja Tapal. Tapa pole hetkel veel kuigi atraktiivne elukeskkond, kuid arvestades, et see täielikult renoveeritud elumaja maksis alla 100 000 euro, pole imekspandav, et pakkumine nii menukaks osutus.

2. Tiskre villa

/ KV.EE

Et Itaaliapärane ja äärmiselt suursugune villa Tiskres inimeste tähelepanu köidab, pole imekspandav. Tagasihoidlikkus seda kivimaja kindlasti ei iseloomusta ja säärane sisekujundus Eesti kodule ka väga omane pole.

3. Õdus maja Suure-Jaanis

/ KV.EE

1909. aastal valminud maja on hooliva peremehe käe all täielikult renoveeritud ja otsib nüüd uut omanikku, kes tehtud tööd ja nähtud vaeva vääriliselt hinnata oskaks.

4. Zenja Fokini võimsate vaadetega korter

/ KV.EE

Zenja kodu on ainus korter, mille lõppeva aasta edetabelist leiame. Olgugi, et Lasnamäel, pakub korter võimsaid vaateid kogu Tallinna linnale.

5. Palkmaja Raplamaal

/ KV.EE

Edetabelis leidub siiski ka üsna ehtsat taluromantikat: viiendal kohal on kaasaegne palkmaja Raplamaal.

6. Uhke mõis, mida muinsuskaitse ei piira

/ KV.EE

Võrumaal otsib endiselt uut innukat omanikku Kõrgepalu puitmõis, millel muinsuskaitse seatud piiranguid ei ole.

7. Loss Lõuna-Eestis

/ KV.EE

Palju tähelepanu sai lõppeval aastal ka Taagepera lossi sugulane, Holdre loss Helme vallas Valgamaal.

8. Õdus maja Tallinna lähistel

/ KV.EE

Suurupis, Harku vallas Harjumaal asuv õdus eramaja sobib ideaalselt ühele keskmisele Eesti perele ja mahub seepärast ka kenasti esikümne hulka ära.

9. Maakodu mere ääres

/ KV.EE

Eelviimasele kohale mahutab end väljast üsna rustikaalse moega maakodu, mis seest pigem suisa luksuslik on. See väga huvitav kooslus asub Harjumaal Neeme külas.

10. Endise peaministri kodu

/ KV.EE

Mõistagi mahub edetabelisse ära ka ekspeaminister Taavi Rõivase majaosa Tallinnas Wismari tänavas. Tänaseks päevaks, muide, on kodu müüdud.