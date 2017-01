Fotod: pereema on terve kodu oma aastatepikkuse kinnisidee järgi sisustanud

Lõuna-Walesis elav 51aastane Claire Dix tunnistab, et valge on tema täielik lemmik. Tema kodu seinad, põrandad ja laed on valged. Tema voodipesu ja saunalinad on valged. Ka tema pärsia kass on valge, vahendab Daily Mail.

Naine ise on veendunud, et tegemist ei ole kinnisideega ja talle lihtsalt meeldib valge. Nii väga, et ka tema koristustarbed on alati ainult valged. Vaimustus sai alguse juba 25 aastat tagasi, mil Claire majas remondiga alustas. "Ükskõik, mis värvi ma ka seintel ei katsetanud, see ei meeldinud mulle. Pöördusin ikka ja jälle valge juurde tagasi. Üks asi viis teiseni ja lõpuks oli kõik valge," ütleb naine.

Ta tunnistab, et ta kodu pimestab sageli külalisi, kes pole nii suure koguse valgega harjunud. "Nad narritavad mind, et mu koduköök on nagu operatsioonisaal," ütleb Claire. Ta ise on aga valgega nii harjunud, et ei pane seda enda ümber enam tähelegi.

Claire ja tema abikaasa Mark, kellele valge samuti aja jooksul väga meeldima on hakanud, leiavad, et see on suurepärane valik, sest valge on alati moes. "Me katsetasime kolm aastat tagasi prooviks värvilise vaibaga, aga võtsime selle kohe jälle üles, sest me ei suutnud harjuda," räägivad nad.

Mis aga naise garderoobi puudutab, siis see pole sugugi ainult valge. "Kindlasti mitte! Mulle meeldib värve kanda, ainult valgega läheks ju igavaks," ütleb Claire.



