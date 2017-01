Hakkaja Eesti ema muutis süngetes toonides ruumi vaid 5 tunniga helgeks lastetoaks

Madli kirjutab oma blogis, kuidas ja miks kiire toaremont üldse alguse sai: «Ma olin just lõpetanud elutoakardinate õmblemiSe ja need ka lõpuks ette sättinud. Istusin siis lõpuks maha, tegin endale lõunase hommikukohvi ja nautisin seda rohkem, kui viimastel kuudel kokku. Lõpuks ometi on meie elutuba peaaegu valmis!

Aga kuna mu keha ja vaim olid veel remondirütmis, põrnitsesin pikalt Lennarti toa tapeeti ja ühtäkki olid sel mu küüned taga. Nagu ma olen öelnud, vajab teine korrus kapitaalset remonti ja seepärast oli selge, et tavalist tapeedivahetustki pole mõtet ette võtta. Aga millal see tuleb? Aasta, kahe või viie pärast!? Kas tõesti lasen oma pojal elada ja magada sellises Dracula toonidest toas?! Tegelikult oli tema oma toaga väga rahul, aga, kui me koos midagi mängime, suunasin meid alati teise tuppa.

Niisiis otsustasin enda piinamisele lõpu teha ja olemasolevate vahenditega toale kiire remondi teha. Miks kiire?! Sest ma teadsin, et Raini meelest on see mõttetu ajaraiskamine ja ma pidin ju ometi tema ja laste kojutulekuks vastupidist tõestama!»

Madli tõmbaski vana tapeedi maha ja värvis seinad üle keldrist leitud värvijääkidega. Tuba sai ka uue ruloo, riiuli ja raamitud maakaardi.

Tuba pärast kiiret remonti. Foto: www.adelinemadeline.ee

Tuba on nüüd helge ja avar. Isikupära lisavad erinevad detailid – nagu näiteks seinale riputatud skafander, isemeisterdatud tähestik ja valguspallid.

Kasutust leidis talveperioodiks ka Madli rattakorv, mis on kinnitatud nüüd voodi külge.

Kuidas sulle lõpptulemus meeldib? Kui ka sul on vahvaid «enne ja pärast» pilte oma kodust, siis jaga neid meiega aadressil kodu@postimees.ee!