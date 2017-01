Enne ja pärast: ilmetust metallriiulist sünnib elutoa kauneim osa

Et see tulemus saavutada, tuleb aga riiulit üsna palju tuunida. Näiteks lõigata see juppideks, lüüa riiulite vahele lauad ja lõpuks kogu kupatus üle värvida.

www.skreytumhus.is

Blogija Soffia kasutaks selle projekti tarbeks IKEA 10euroseid metallriiuleid, aga sama hästi sobivad kõik teised alternatiivid, mis müügil pea igas ehituspoes.

www.skreytumhus.is

Tema sooviks oli saada elutuppa riiul, mis oleks ühteaegu rustikaalne ja industriaalne ning soovitud tulemuse ta ka saavutas.

www.skreytumhus.is

Vaata rohkem fotosid SIIT!