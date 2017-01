Alanud aasta toob magamistubadesse tagasi ühe imeliku mööblitüki

Nimelt on hooga tagasi tulemas baldahhiinvoodid: nii need ehtsad, suured ja raskepärased kui ka märksa lihtsamad lahendused, vahel lihtsalt lakke riputatud kangast ümbritsetud madratsid, kirjutab Architectural Digest.

Ehtne baldahhiinvoodi võib olla üsna kallis ja seepärast on soodsamad alternatiivid kõhklusteta lubatud.

/ www.flickr.com

Raskepärased puitnikerdused ja kangad iga sisekujundusstiiliga ei sobi ka, seepärast võib muretult kinnitada lae alla kardinapuud ja riputada nende külge meelepärased kangad - minimalistlikus kodus lakoonilisemad, julgemas ja jõulisemas kodus jälle sellele vastavad. Ühtviisi baldahhiini alla liigituvad need sel hooajal kõik.

Niiöelda vale-baldahhiinid on väga menukad ka Hollywoodi staaride seas, kuulu järgi on Meg Ryani Manhattani korteris näiteks üks selline, mis on tegelikult tavaline kontinentaalvoodi, mille ümber kardinad riputatud.

/ Scanpix

Kuidas tundub, kas tahaksid enda magamistuppa samasugust?