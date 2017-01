21. sajandi maamaja: Hiiumaal asub efektne keramaja, mis töötab päikeseenergial

Paar päeva tagasi kirjutasime, kuidas Norras asub üks muljet avaldav geodeetilise kupli alune maja. Tegelikult ei ole meie väike Eesti aga Norrast halvem – Hiiumaal Sarve poolsaaarel Soonlepa külas asub nimelt päikesepaneelidega kaetud poolkerakujuline maja, mis end päikese abil energiaga varustab

Maja autoriks on raadioinseneri haridusega Tõnis Kasemägi: «Erinevad nurgad ja kitsad koridorid raiskavad väärtuslikku põrandapinda ja sooja. Ma ei hakanud ehitama seda maja sellepärast, et ma soovisin vormilt ümmargust maha. Ma tahtsin ehitada maja, mis on võimalikult efektiivne ja selgus, et poolkerakujuline maja on sellises juhul kõige ideaalsem lahendus,»selgitab mees. Kasemäe sõnul kulub kerakujulisele majale võrreldes nelinurkse majaga ka tunduvalt vähem ehitusmaterjale.

Keramaja töötab päikeseenergial – maja fassaad on kaetud nimelt päikesepaneelidega. «Ma ehitasin selle maja mõttega, et igal asjal siin majas peab olema mitu ülesannet. Päikesepaneelid toodavad näiteks elektrit, täidavad välisfassaadi ülesannet ning on samal ajal veel tuuletõkkeplaadid ja olulised konstruktsioonielemendid,» räägib Kasemägi.

Mehe sõnul tekkis idee ehitada selline maja tal juba rohkem kui kümme aastat tagasi. Maja sai täielikult valmis aga 2011. aastal: «Tegu on üsna innovaatlise ideega ja sellepärast kulus palju aega juba sellele, et leida maailmast üles need kõige sobilikumad ehitusmaterjalid. Kui taoline maja aga nüüd tehases kokku panna, siis võtab selle üles panemine aega maksimaalselt kolm päeva.»

Kasemäe üheks unistuseks ongi olnud see, et taolisi maju hakataks tehastes ehitama. «Reaalsus on aga see, et ma ei ole saanud selleks mitte kusagilt algkapitali. Eestis on tõeliselt palju innovaatilisi tooteid, mida saadaks suure tõenäosusega edu, kuid riik neile naljalt oma õlga alla ei pane,» räägib mees.

Kasemäe sõnul maksab maksaks taoline kerakujuline maja, mis on seest tühi, inimesele umbes 100 000 eurot. Nutimaja, kus on sees samasugused tehnilised süsteemid nagu tal (automaatne akende ja kardinate avamine jne), aga veidi rohkem.

Maja suuruseks on umbes 100 ruutmeetrit, kuid tänu ümarale vormile on Kasemäe sõnul tegu justkui 140 ruutmeetrise majaga.

Foto: Tõnis Kask

Maja seest. Foto: Tõnis Kask

Maja seest. Foto: Tõnis Kask

Foto: Tõnis Kask

Foto: Tõnis Kask

Vaata põnevat maja videost lähemalt!