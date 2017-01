Lugeja soovitab: kuidas hoida mähkmeprügikasti haisuvabana

Nimelt, kirjutab noor ema Kersti, tuleb appi võtta üks maailma kõige universaalsemaid koduhooldustarbeid: söögisooda.

"Selleks, et mähkmetele mõeldud prügikast päeva esimese poolega täiesti eemaletõukavalt ei lehkaks, tuleb kast pärast iga tühjendamist hoolikalt pesta ja selle põhja söögisoodat puistata. Soodapakk olgu kogu aeg käepärast, sest õhuke soodakiht tuleb lisada iga kord, kui prügisse uue mähkme viskad," kirjutab Kersti.

Miks sooda aitab? Sellepärast, et see on teada-tuntud ebameeldivate lõhnade eemaldaja. Soodat soovitatakse kasutada ka näiteks külmikus, kus midagi on lehkama läinud.

