Vaata järele, kas sinu voodi on toas õigesti paigutatud

Sellest, kuidas voodi toas asetsema peaks, et tagada une hea kvaliteet ja hoida eemale kõik võimalikud hädad, leiab palju infot feng shui teemalisest kirjandusest.

Kui väga üldiselt kokku võtta, soovitab see lähenemine, et voodil peaks olema korralik peats, väga hea madrats, õige voodikõrgus ja voodialune peaks olema tühi. Samas on aga võimalik palju detailsemaks minna.

Väga olulist rolli mängib voodi asend: voodi peaks toas asetsema uksest kõige kaugemas osas ja kindlasti mitte kohakuti ukseavaga. Ust peab siiski voodist näha olema.

Kui minna veel põhjalikumaks, siis:

oluline on, et voodipeatsi taga oleks korralik tugev sein. See loob positiivse energia voodi ümber ja aitab seda hoida.

energia tasakaalustamiseks peaks mõlemal pool voodit olema ühesugune öökapp.

voodi peab olema lähenetav mõlemalt küljelt.

jälgi, et ühegi mööblitüki teravad nurgad ei osutaks voodi suunas. See loob ruumi halva energia.

magamistoas ei tohiks olla muid elektriga töötavaid seadmeid peale valgustite.

Samas on oluline ka tuba kuulata: tühjas ruumis seistes tekib enamikul meist tunnetus, kuhu mingi mööblitükk kõige paremini sobiks. Usalda oma sisetunnet, kuid püüa sealjuures meeles pidada ka feng shui põhitõdesid selles osas, kuhu ja kuidas voodi paigutatud peaks olema.