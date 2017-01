Video: vaata, kuidas näeb välja maja, mille elutoas on suur ujumisbassein

Ameerikas New Jerseys asuva luksusliku elumaja ehitamiseks sai pererahavas inspiratsiooni Versailles'i lossist, vahendab CNN Money.

Maja siseviimistlus- ja kujundus on tõeliselt kuninglik. Seal on maalitud laed, nikerdustega sambad ja seinad, lühterlambid jne.

Kõige erilisem on kahtlemata maja elutuba, kus asub suur bassein. Tegu on suure ruumiga, kus on heledad nahkdiivanid, baar ja isegi mullivann.

Foto: Ekraanitõmmis videost

Vaata maja lähemalt videost!