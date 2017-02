Ameerika koduportaal soovitab venelastelt ühe kombe üle võtta

Näiteks on populaarse portaali Houzz toimetajateni jõudnud teadmine, et Venemaal viiakste talvel vaibad õue, keeratakse need tagurpidi lumele ja klopitakse läbi. Ilmselt on sama komme tuttav ka paljudele eestlastele, kuid ameeriklaste meelest on tegemist millegi eksootilisega, mida nad soovitavad proovida kõigil, kelle kodukohas vähegi lund maha sajab.

Portaali toimetajate sõnul loob lumel klopitud vaiba tuppa toomine elamisse enneolematu värskuse, mida pole võimalik saavutada ühegi puhastusvahendiga küürimisel.

Samas portaalis soovitatakse venelastelt üle võtta ka komme, et tühja käega külla ei minda ja võõrustajale tuleb alati midagi kaasa viia.

Millised välismaised koduga seotud kombed tasuks sinu meelest Eestisse üle tuua või milliseid meile omaseid kombeid tasuks rohkem välismaal tutvustada?