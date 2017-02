Fotod: selles ühetoalises korteris on voodile leitud eriti nutikas koht

Ühte avatud ruumi on oskuslikult ära mahutatud nii köök, elu-, töö- kui ka magamistuba. Ruumis on ruutmeetreid vaid kolmkümmend, kuid igal asjal on siin oma koht.

Eriti nutikalt on avatud ruumi tehtud magamisnurk. Voodi tarbeks on ehitatud nimelt väike vahesein. Tänu sellele on magamisnurk hulga privaatsem.

Seina tõttu on eraldi koht ka töönurgal. Vaheseina sisse on ehitatud riiul asjade hoiustamiseks.

Foto: www.lifestyle.inspireblog.com.br

Foto: www.lifestyle.inspireblog.com.br

Vaata rohkem pilte korterist SIIT!