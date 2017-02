Suur galerii: sel väikesel tüdrukul on tõenäoliselt Eesti kõige võimsam tuba

Kui YIT Ehitus enda sünnipäeva tähistamiseks unistuste lastetoa joonistuskonkursi korraldas, maalis seitsmeaastane Irmeli põhjaliku pildi sellest, milline tema ja tema viieaastase venna Jorgeni meelest üks tõeline lastetuba välja võiks näha. Kaheaastane õde Indra oli protsessi juures moraalseks toeks.

Kuna looduse ja metsa teema on perele hingelähedane, sai sellest inspireeritud ka tuba. See sobib Kuku küla endisesse metskonna kontorihoonesse ehitatud kodusse ideaalselt, sest puit on seal niigi juba põhiline ehitusmaterjal.

Tihedas konkurentsis õnnestus Irmelil võitjaks tulla ja firma tegigi tema unistuste toa teoks. Et lastel piisavalt mänguruumi oleks, eraldasid vanemad neile maja suurima toa: 70-ruutmeetrise avara ruumi.

Irmeli joonistusest peeti võimalikult täpselt kinni, samas jälgiti, et tulemus ikka hubane saaks, räägib YITi sisekujundaja Greete Mätas. Tuppa sisenedes jääb mulje, justkui astuksid metsalagendikule. Rohelisel vaibal on kasepuu tüvest laud ja selle ümber pehmed puude eluringidega tikitud kännud, millel istuda. Väga palju on tähelepanu pööratud detailidele.

Kogu mööbel valmis eritellimusena, sest nii suurt mööblit poes saada ei olnud. Metsaonni stiilis voodi on nelja meetri pikkune ja kolme meetri kõrgune, kus igal lapsel on oma pesa. Väga praktiline on pikk kirjutuslaud, kus kõik kolm last kõrvuti õppida ja joonistada saavad. Igal lapsel on laua ääres istudes oma aken, ühtemoodi toolid ja vahvad isa meisterdatud puukettast pliiatsihoidjad. Õhtuti annavad viiemeetrise kirjutuslaua kohal valgust värvilised nöörvalgustid.

