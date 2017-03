Enne ja pärast: kõledast ruumist sai ideaalne koht söögi valmistamiseks

Kuna Sabrina oma köögiga rahul ei olnud, otsustas ta seal läbi viia ühe põhjaliku remondi. Pärast seda on köök hoopis teise välimusega. Muutunud on nii siseviimistlus kui ka mööbli paigutus.

Kui enne oli ruum kõle ja tühi, siis nüüd on see avar ja hubane. Põrandal on puitparkett, seinu katab aga põneva mustriga tapeet. Palju annavad juurde ka erinevad detailid – nagu näiteks padjad, toataimed, armsad tassid-taldrikud jne.

Foto: www.pinklittlenotebook.com

Värvitoonidest domineerivad valge, must ja tumesinine. Köögimööbel on pärit IKEAst.

Rohkem pilte köögist leiab Sabrina blogist!