Fotod: ei aimagi, mis hoonesse see kodu on ehitatud

Nii näiteks sai see väga kaunis kodu rajatud 200 aastat tagasi ehitatud hobusetalli.

/ dezeen.com

Ibizal asuv Casa Campo nime kandev majake on kõigest 45 ruutmeetrit suur, aga väga õdus. Siia mahub parajalt elama disainipoodi pidav paar.

Päikesepaneelidel toimivas majas on säilitatud nii palju algupärast, kui see on võimalik ühe talli puhul, mille uuteks elanikeks saavad inimesed.

Arvestades, et maja ümbruses kasvavad eksootilised taimed, laiub köögiviljaaed, leidub joogaplats ja bassein, võib öelda, et tegu on tõepoolest kadestamisväärse noorpaarikoduga.

