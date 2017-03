Fotod: kust leida kodu sisustamiseks väärikat eestiaegset mööblit?

Siinkohal tulevad appi antiigipoed ja portaalid, mis kasutatud mööblit pakuvad. Kasutamata kujul, mõistagi, on eestiaegset mööblit ja kodusisustust üsna lootusetu leida.

1. Eestiaegne kirjutuslaud ja tool

/ osta.ee

Kuigi laud ja tool on väga heas korras, vajavad need omaniku sõnul siiski restaureerimist.

2. Eestiaegne beebivoodi

/ osta.ee

Voodi vajab enne kasutusse võtmist kindlasti korralikku restaureerimist, kuid kordatehtuna saaks sellest kahtlemata lastetoa ehe.

3. Eestiaegne puhvetkapp

/ osta.ee

Suur ja võimas puvetkapp on valmistatud tammepuidust ja mahagonist. Vajab restaureerimist, mida kliendi soovil saab teha ka müüja.

4. Eestiaegne tammepuidust söögilaud

/ Soov.ee

Klassikalise ümmarguse söögilaua plaat on tammepuidust, jalad tammespooniga. Laud on pikendatav ja sellega on kaasas neli vaheplaati.

5. Puidust riidekapp

/ Soov.ee

Riidekapp vajab pisut nokitsemist, näiteks puuduvad sellel jalad. Müüja hinnangul kulub restaureerimisele alla 180 euro ja pärast seda on kapi väärtuseks 500-600 eurot.