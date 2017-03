Video: minimaja Jaapanis, mis on saanud inspiratsiooni Soome sisekujundusest

See Jaapanis asuv minimaja on maalähedane ja hubane. Ehitusmaterjalid, mida hoone juures kasutati, on peaasjalikult looduslikud. Elektrienergiat saab maja päikesepaneelidest.

Mägises piirkonnas asuv hoone on välimuselt üsna jaapanipärane, sisekujundus on inspireeritud aga Soome disainist. Noormehe sõnul viibis ta mõnda aega Soomes ja sealne sisekujundus avaldas talle väga suurt muljet. Hiljem Jaapanis minimaja ehitades soovis ta sellest eeskuju võtta.

Minimaja on seest lihtne, kuid hubane. Domineerivad tume puit ja kivi. Sooja annab pisikene ahi.

Vaata minimaja videost lähemalt!