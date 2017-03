Suurepärased ideed, kuidas paigutada magamistoas voodit akna alla

Voodit akna ette sättides, tuleks jälgida, et see ei varjaks liiga palju valgust ära, seega peaks päis olema pigem madal. Arvestada tuleks ka sellega, et voodi võiks olla akna suhtes keskel, see jätab hea sümmeetrilise mulje. Erinevaid kardinaid kasutades tuleb mänguruumi veel juurdegi.

Apartment Therapy on toonud hulga näiteid tubadest, millest on hea eeskuju võtta.

Vaata pilte siit.