Ettevaatust: petturid ründavad taas aiandushuvilisi

Kuigi sääraste pakkumiste eest hoiatati massiliselt juba eelmisel aastal, näib, et pettureid see ei heiduta: taas levib info, et siin ja seal on müügiks pakutud imeliiliad, millesarnaseid mujalt ei saavat. Kuna aiandushooaeg on alles algamas, võib arvata, et ka libalillede äri on alles hoogu võtmas.

Kergeusklikele pakutakse müügiks liiliapuid ja püramiid- ning kaskaadliiliaid. Esimesel juhul pole tegemist liiliasordi, vaid taime väärarenguga, kaht viimast pole aga lihtsalt olemas: tegemist on fototöötlusega.

Et inimesed pakkumist uskuma jääksid, võivad müüjad esitleda ka sertifikaate, kuid selliseid võib igaüks ka koduarvutis valmistada.

Sotsiaalvõrgustikes ringleb ka inimesi hoiatav üleskutse: