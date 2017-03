Fotod: viimase 30 aasta sisekujundustrendid, mis loodetavasti kunagi tagasi ei tule

Graniidist tööpinnad

Eelmise kümnendi alguses jõuliselt koduköökidesse tunginud graniit on meid ära väsitanud. Eelkõige seepärast, kui palju vorbiti graniiditaolisi odavaid tööpinnaplaate.

Moosipurgid

Moosipurgid kui laternad, moosipurgid kui küünlaalused, moosipurgid kui smuutiklaasid... Hipsterkultuur sai ilmselt alguse nendest õnnetutest moosipurkidest, mida hästi enam vaadatagi ei suuda.

Itaaliapärased köögid

90ndatel moodi läinud itaaliapärased raskete joontega köögid on väga harva ja väga vähestes kodudes tõeliselt head välja näinud. Peamiselt asuvad need kodud Itaalias.

Männipuidust mööbel

Jaa, naturaalne puiduvärv on just praegu jälle moes, aga te teate hästi, mida me mõtleme: toatäit romantilise kaarja servaga ja ümarate nurkadega männipuitu, mis aegamisi tumekollaseks tõmbub. Aitab!

Kott-toolid

Kuigi neid kasutatakse tänapäevalgi, tuleks vastu võtta seadus, mis lubaks sääraseid moodustisi hoida ainult laste- või ühikatoas, kuhu need õigustatult kuuluvad.

Bordüürid

Oma lapsepõlve 90ndatel pidanud inimesed ilmselt mäletavad kogu kodust seda trendi: allpool ühesugune, ülevalpool teistsugune tapeet, bordüür keskel. Miks? Tapeedid pakuvad palju toredamaid võimalusi kui see kummaline trend.

Lamellkardinad

Kellel küll tuli mõte, et sellised aknakatted peaksid leidma kasutust väljaspool kontoriruume, suisa elu- ja magamistubades? Aja jooksul need õnneks tasapisi lahkusid sealt ja ei tule loodetavasti enam kunagi tagasi.

Kunstpuuviljad

Mäletate seda plastikbanaanide, -apelsinide ja -viinamarjadega täidetud kaussi kodusel diivanilaual umbes aastal 1995? Püüdke unustada, me loodame, et ei pea seda trendi enam kunagi kohtama. Laual olgu ikka päris puuviljad.

Millist sisekujundustrendi sina enam mitte kunagi näha ei tahaks? Aga mis võiks taas moodi tulla?