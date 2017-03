Enne ja pärast: jubedast urkast napsatud nurgast saab ilus tuba

Esiotsa oli selles korteris elaval paaril plaanis vaid natukene kööki remontida. Siis selgus aga, et tulemas on teine laps ja seega ei pääsenud nad enam kuidagi üle ega ümber faktist, et lastele on vaja oma tuba. See ruum nende kodust aga puudus.

Pead said tööle pandud ja üsna pea koitis lahendus: lastetoaks saab osa nende endisest Segasummasuvilat meenutavast pimedavõitu pikast ja kitsast köögist ja köök hakkab edaspidi avanema elutuppa. Selleks tuli maha võtta üks terve sein.

Midagi nii suurt polnud perel esialgu tegelikult üldse plaanis: nende ainsaks sooviks oli köögis nõudepesumasin välja vahetada ja ruumi võib-olla pisut kohendada.

Tagantjärele on nad aga väga rahul, et nii läks. Tänu väga nutikalt planeeritud lastetoale saavad nad korteris elada veel mitu head aastat ega pea lähiajal remondikaosega enam rinda pistma.

