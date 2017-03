Eesti nutika koerakuudi loojad peatasid tõrgete tõttu rahastamisprojekti

Kui Eesti ettevõte DM Assembly Line OÜ tuli välja projektiga hakata tootma nutikaid koerakuute Smart Dog House, kus muu hulgas sees soojendusega voodi ja konverentskõne võimalus, tekitas see üsna suurt elevust. Alles jaanuaris rääkis ettevõtte esindaja Hegert Lepik ka Postimehele, millised on tulevikuplaanid, ja need näisid üsna suurejoonelised. Ligikaudu 20 000 eurot maksev koeravilla plaaniti suunata suuremalt jaolt välisturule, peamiselt Ameerika Ühendriikidesse.

Seepärast oli nii mõnigi investor üsna üllatunud, kui neile laekus Fundwise'is Lepikult kiri, millest teatati, et tootmises ilmusid tõrked, kampaania ajal valitsenud olukord on seetõttu muutunud ja investoritele kantakse raha tagasi. Otsus olevat tehtud väikeinvestorite huvide kaitsmist silmas pidades.

Postimehele antud kommentaaris ütleb Lepik siiski, et tootmist kindlasti peatatud ei ole. «Viimased kaks nädalat on tootmine käinud isegi laupäeviti ja pühapäeviti. 6.–9. aprillil oleme oma toodetega Rootsis messil. Mitu uut mudelit on arenduses. Meil on tootmises mahajäämus ja sellega seoses sai peatatud Fundwise'i emissioon,» räägib ta ja lisab, et tootmine on väga keeruline ja spetsiifiline.