Kuidas saada suurem korter ruutmeetreid lisamata

Organiseeri

Kui oled juba tükk aega samas paigas elanud, on suure tõenäosusega kogunenud hunnik asju, mis tegelikult kasutust ei leia. Et kodu puhtamaks muuta, tuleks kõik esemed ükshaaval läbi vaadata ja välja visata kõik, mida reaalselt vaja ei ole.

Ära osta suurt mööblit

Kuigi hiiglaslikud nurgadiivanid võivad tunduda kutsuvad, tuleb arvestada asjaoluga, et need röövivad toast väga suure ala. Mõistlikum on muretseda mööbel, millele leiab mitu otstarvet.

/ www.flickr.com

Investeeri peeglitesse

Peeglite lisamine on üks lihtsamaid viise kuidas valgust peegeldada ja tuba avaramaks muuta. Igavate seinapeeglite asemel on võimalus kasutada hoopis peeglitega kaetud mööblit. Heade hindadega peegleid leiab tihti ka taaskasutuspoodidest.

Tõsta mööblit ümber

Õige mööbli paigutus muudab ohtralt toa väljanägemist. Enne asjade liigutamist kritselda paberile erinevaid võimalusi; proovi paigutada suuremad mööblitükid seinte äärde ja säti mõned esemed nurga alla, et luua toale ruumikam illusioon.

/ www.flickr.com

Ära vali tumedaid toone

Tumedad värvid on küll trendikad ja efektsed, kuid võivad väikse toa muuta pimedaks koopaks. Seinu ei pea värvima valgeks, kuid peaksid koos liistudega olema pigem heledates toonides. Et päevavalgusest kõike võtta, eelista akende ees paksude kardinate asemel hoopis õhukesi ja läbipaistvaid.

Allikas: Popsugar