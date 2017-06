Fotod: mis saab siis, kui kodusisustajale meeldib üksainus värv

Kuigi Taani koduajakirja toimetaja Julie Rosendahli kodus siiski leidub pisut ka teisi toone, on tema vaieldamatu lemmik sinine ja selle erinevad varjundid. Praeguste hoopis teistsuguste trendide ajal üsna ootamatu ja julge, aga väga hea tulemuse andev valik.

Julie sinise-lembus ei tähenda, et see värv tema kodus kõik muu enda alla mataks, sugugi mitte. Seda on doseeritud täpselt õiges koguses nii, et ei muutuks ahistavaks.

Sinised diivanid, sininse põhitoonia kunst, helesinine köögimööbel - siniseid detaile on, kuid need ei mõju pealetükkivalt. Sinisel on väga suur oht muutuda ahistavaks, kuid Julie on suutnud värvide tasakaalu imehästi paigas hoida ja nii kõlab kõik kaunilt kokku.

Julie kodust näeb rohkem pilte siin.

http://nordicdesign.ca/copenhagen-apartment-with-cheerful-touches-of-blue/