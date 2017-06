Eesti sisearhitekt kommenteerib, kas unistame tõesti samasugusest kodust nagu ameeriklased

Veebiportaal This Insider on inspiratsioonikeskkonna Pinterest kõige populaarsemate pin'ide põhjal kokku pannud loetelu sellest, milline on ameeriklase 2017. aasta unistuste kodu. Sisearhitekt Eva-Mai Sõrmus kommenteerib, kas eestlased unistavad täna samasugusest kodust.

1. Omavalmistatud mööbel

Eva-Mai: «Kindlasti on järjest enam populaarsust kogumas mööbli isetegemine. Euroalustest tehtud voodist ja mööblist on tänaseks ilmselt kõik kuulnud. Tänu järjest enam levivatele isetegemisõpetustele, kuidas lihtsalt ja käepäraste vahenditega rahakotisäästlik ja nägus sisustuselement koju ise teha on isetehtud öökapid, riiulid, TV-alused kodudes järjest enam leitavad.»

2. Marmorimustriline tapeet

Eva-Mai: «Eestis ei ole marmoritapeedi kasutamine veel kuigi populaarne. Küll aga on marmor järjest populaarsem keraamiliste plaatide maailmas. Moes on heleda Carrara imitatsiooniga marmori kasutamine vannitubades kombineeritult näiteks tammepuiduga.»

3. Toataimed

Eva-Mai: «Taimed siseruumides – kindel jah. Olgu siis kunst või päris, aga hubasuse ja dekoratiivsel eesmärgil sobivad need igasse elamisse. Taimeilu toetama lisaks veel nägus pott või vaas ja pilgupüüdja on garanteeritud, küll aga ei maksaks taimedega liiale minna.»

4. Kuld on out, uus tegija on vask

Eva-Mai: «Kulla kõrvale hakkab tõesti trügima ka vask. Järjest enam on vasest detaile märgata valgustitel, küünlajalgadel, nõudel. Mitte ülepingutatult ja kombineeritult tagasihoidlikumate materjalidega mõjub vask stiilselt.»

5. Valge kaob, asemele tuleb sinine!

Eva-Mai: «Nagu näitab ka Sadolini 2017. aasta värvipalett, on sinakad toonid trendikad. Mahedad sinaka varjundid on lihtsalt kohandatavad ja sobivad erinevate elu- ja sisekujundusstiilidega. See on kaunis värvipalett, mis on trendikas ning mida näeme sel aastal interjöörides kindlasti rohkem.»

6. Põhjamaine hygge ehk eriti hubane sisustus

Eva-Mai: «Mis siin salata, eks me kõik soovime, et kodu oleks hubane ja soe koht, kuhu töömurede ja halva ilma eest peitu pugeda. Põhjamaa inimesed kasutavad küünlaid, pleede enamasti pimedal sügistalvisel ajal, kuid väga edukalt saab seda mõnusat olemist tuua ka suveajal rõdule, terrassidele, piknikupaikadesse. Kindlasti peaks iga inimese kodusse kuuluma paar mõnusat eset, kuhu kohvi- või teetass käes mõnuledes vahel kerra tõmbuda.»

7. Põrandakütte pealetung

Eva-Mai: «Soojad põrandad kuuluvad kindlasti tänapäevaste vannitubade ja esikute juurde. See on praktiline ning võimaldab kasutada järjest rohkem ka dekoratiivseid põrandaplaate ka köökides ja elutubades.»

8. Puit kiviplaatide asemel, nii vannitubades kui ka kaminatel

Eva-Mai: «Kaminaid viimistletakse puidu asemel enim siiski krohvide ja plaatidega. Tänapäeva puidu- ja kiviimitatsioonid on väga ehedad ja järjest enam levib trend kasutada puiduimitatsiooniga plaate ka parketi asemel. Läbimassplaadid on vastupidavad, tulekindlamad ning lihtsamini hooldatavamad.»

9. Plastmööbel on tagasi

Eva-Mai: «Akrüüli või plasti kasutatakse vähese vastupidavuse tõttu siiski võrdlemisi vähe, see on omal kohal enim pildiraamide ja väiksemate esemete puhul, kus matejali kergus kasuks tuleb.»

10. Rustikaalne stiil on jälle tõusuteel

Eva-Mai: «Laudis ja rustikaalsed detailid on kahtlemata moes. Enim kohtame neid maakodudes ja suvilates, kus inimesed tahavad rohkem maalähedust näha. See annab hea võimaluse kombineerida nii uut kui ka vana. Samas on see järeleproovitud ja kindel kujundusvõte omal kohal ka linnakodudes, kus ka maja väline arhitektuur ja keskkond interjööri toetab.»