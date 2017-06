«Igal kodul oma lugu»: Vello Vaher renoveerib üht väga nõudlikku ehitist

Aita ja Vello Vaher on renoveerimas vana veskit, mille pere soetas 1987. aastal. «Ostsin ta kolme euro ja mõne sendi eest,» naerab Vello Vaher ja selgitab, et ostmise hetkel maksis paekivi vare viissada Vene rubla, mis kroonideks ja seejärel eurodeks ümber arvutades teebki kolm eurot.

FOTO: Kanal11

Vanas veskis on kokku kuus tasapinda ja tööd jagub seal omajagu. «Mulle meeldib tööd teha, oleks ainult aega,» tunnistab Vello Vaher saatejuht Kairit Tuhkanenile. «Minu jaoks on oluline, et kõik oleks perfektne ja millimeetriga paigas. Vähesed inimesed on need, kelle tööga ma rahul olen,» naerab Vaher, miks ta ise kõike üritab teha.

FOTO: Kanal11

Sama unikaalne nagu vana veski on ka Vello ja Aita koduaed, mis peidab endas mitmeid väekaid asju. Näiteks laiutab pere aias uhke sooniline kivi, mis rahaõnne peaks tooma. Aital ja Vellol on õnnekiviga seoses ka omad rituaalid. Millised, seda näeb Kanal 11 ekraanil täna kell 20:05!