Fotod: vaata, kui maitsekalt saab sisustada ühetoalise stuudiokorteri

Näiteks on see Rootsis paiknev ühetoaline korter sisustatud nii trendikalt, et ilmselt nii mõnigi koduomanik oleks nõus oma mitmetoalise korteri sellise vastu vahetama.

Kuigi korter asub 1905. aastal ehitatud hoones, ei paista see interjöörist sugugi välja. Ainukesed detailid, mis oma ajastule truuks jäänud, on vaid suur prantsuse stiilis rõdu ja kõrged aknad. Need aga muudavad toa väga valgusküllaseks ja avaraks.

Värvidega on jäädud neutraalseks: seinad on võõbatud trendikalt halliks ja mööbel on enamasti valget värvi. Samas lisavad korterile omapära puidust detailid ja üksikud pastelsetes toonides esemed.

Köögis on kasutatud sama stiili - ka seal on seinad võõbatud halliks ja mööbel valgeks. Seintele on veel lisatud musti ja valgeid keraamilisi plaate, mis muudavad nende puhastamise tunduvalt lihtsamaks.

Kas sina tahaksid sellises korteris elada või eelistaksid oma kodus pigem rohkem värve?